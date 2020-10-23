Лікар пояснив, чому COVID-19 не завжди можна виявити на КТ

На ранніх стадіях COVID-19 комп'ютерна томографія (КТ) легень показує не бактеріальну пневмонію, а набряк, викликаний накопиченням гіалуронової кислоти.

Про те, що показує КТ під час захворювання на COVID-19, написав у Facebook лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський. На його думку, описувати так зване "матове скло", яке видно на КТ, як пневмонію є помилкою.

"Ще навесні стало ясно, що КТ показує щось дивне. Ще тоді закралася підозра, що, незважаючи на залізобетонний запис на висновку лікарів-діагностів – "двобічна полісегментарна пневмонія", ми маємо справу точно не з класичним запаленням легень", – написав медик.

За його словами, комп'ютерна томограма зі своїми "матовими стеклами" не допомагає, а тільки заважає правильно оцінювати стан хворих і дуже лякає пацієнтів.

"Писати, що на КТ під час COVID-19 двобічна пневмонія – дуже некоректно. Описувати "матове скло" як прояви пневмонії – помилка", – заявив Дубровський.

Він пояснив, що коронавірус у переважної більшості людей потрапляє через верхні дихальні шляхи до легень.

"Сам собою COVID уникає та пригнічує потужну імунну реакцію й масово потрапляє в легені. Там його і будуть знищувати захисні клітини із запізненням. Розвивається посилена імунна відповідь, яка здатна за певних обставин зробити більше шкоди, ніж користі", – зазначив інфекціоніст.

Один із таких негативних проявів – підвищена проникність судин, що призводить до потрапляння рідини з кров'яного русла в альвеоли легень. Як наслідок, розвивається набряк.

"Це інтерстиціальний набряк легень, який ще називають інтерстиціальним пневмонітом. Але проникність судин – не єдиний, ба більше, не головний фактор набряку легень. Підвищена продукція гіалуронової кислоти в легенях викликає цей набряк", – пояснив лікар.

Він також розповів, звідки береться в легенях гіалуронова кислота.

"Дуже просто. Вона є скрізь. Це основа міжклітинного матриксу, компонент сполучної тканини. І патологічний процес, до якого залучені складні й різноманітні механізми імунної відповіді, сприяє цій небажаній продукції", – розповів Дубровський.

Тому, за словами медика, "матове скло" на КТ – візуалізація саме ділянок набряку, викликаних накопиченням гіалуронової кислоти.

"На ранніх стадіях КТ легень бачить набряк, а не бактеріальну пневмонію. Це характерний патологічний процес для коронавірусної хвороби", – резюмував Дубровський.

Як писав OBOZREVATEL, основним способом діагностики для хворого на коронавірусну інфекцією є КТ. Там лікар може побачити головний симптом для постановки діагнозу – "ефект матового скла". Про це розповіла головна лікарка московської поліклініки №3 Олена Самишина.

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