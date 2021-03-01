Лікар пояснив, чи треба вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19

Людям, які вже перехворіли на коронавірус, потрібно вакцинуватися від нього. Питання лише в тому – коли саме робити щеплення після перенесеної хвороби, адже набуті антитіла з часом все одно зникають.

Водночас тим, хто не заражався COVID-19, не потрібно розслаблятися і краще вакцинуватися. Про це розповів лікар діагностичного медичного центру у Львові Тарас Жиравецький в інтерв’ю ТСН.

"Є дві думки у світі. Одна, що потрібно вакцинуватись усім, хто хворів і не хворів, і друга – що цього робити не потрібно. Масового такого повторного захворювання немає, це важливо. Але є люди, які просто розганяють паніку, складається враження, що психологічно вже всі налаштувалися на думку, мовляв, якщо вони не вакцинуються, то точно захворіють повторно, а другий раз буде перебігати якось по-іншому", – зазначив він.

Жиравецький пояснив, чи треба вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19

За словами лікаря, його колега – інфекціоніст із Києва провів дослідження серед людей, які перехворіли на коронавірус. Як результат, з’ясувалося, що антитіла до вірусу в більшості пацієнтів наявні. Проте вони "не вічні" і можуть знижуватися, що є нормальною реакцією організму.

"Людям, які не хворіли, розслаблятись не варто. Треба розуміти, що можна захворіти. Я просто знаю, що багато розслабляються і потім, коли хворіють, навіть не усвідомлюють, що це COVID-19. Треба пам'ятати і нагадувати, що коронавірус поки що нікуди не зник і потрібно всім розуміти, куди ми "пливемо" разом", – додав Жиравецький.

Зауважимо: за даними ВООЗ, станом на початок березня 2021 року антитіла до коронавірусу виробили менш ніж 10% людства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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