Лікар попередив про спалах туберкульозу через карантин в Україні

В Україні можливий сплеск хворих на туберкульоз, так як через карантин люди стали менше звертатися в лікарні.

Про це в ефірі OBOZREVATEL TV розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

"Через запровадження карантину люди невчасно звертаються за медичною допомогою. Про це говорять дані, що в Україні на 30% знизилася кількість діагностованих випадків захворювання на туберкульоз. І можливо вже восени ми побачимо цих пацієнтів з більш важкими формами", – попередив він.

Курпіта додав, що туберкульоз виліковний і Україна в 2019 році отримала найсучасніші ліки, які можна застосовувати до тих форм, які раніше вважалися невиліковними.

Також лікар назвав симптоми туберкульозу: кашель, температура більше 37,2 градусів, що тримається більше трьох тижнів, людина почала сильно худнути та потіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, імунолог Олег Назар сказав, що життю українців можуть загрожувати спалахи безлічі інфекцій, поки країна кинула всі зусилля на боротьбу з коронавірусом.