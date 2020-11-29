Лікар попередив про смертельні наслідки через вживання антибіотиків під час COVID-19

Інфекціоністка Ольга Голубовська переконана, що вживання вітамінів із метою профілактики COVID-19 або лікування хвороби не є панацеєю

Він розповів, кому вони показані і в яких випадках

За словами Дуброва, антибіотики під час коронавірусу не діють, а лікарі часто призначають їх, коли не треба

Через неконтрольоване вживання антибіотиків під час коронавірусу через 6-12 місяців Україну чекає стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту.

Про це OBOZREVATEL сказав головний анестезіолог Міністерства охорони здоров'я, професор Сергій Дубров. За його словами, антибіотики можна вживати лише 5% хворим на ковід і в разі ускладнення стану.

"Під час ковіду не показані антибіотики, не показані! Наступна проблема, яка чекає нас через пів року-рік, – це стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту. Антибіотики не діють, а лікарі часто призначають їх, коли не треба. Їх потребують не більше як 5% ковідних хворих", – запевнив лікар.

За його словами, жоден із його пацієнтів на 2-3 поверсі київської лікарні №17, не отримує таких препаратів. Хіба що важкі пацієнти, які перебувають на ШВЛ або з ускладненнями в реанімації.

"Сімейний лікар на первинці призначає 2-3 антибіотики й протигрибкові препарати абсолютно необґрунтовано. Ми ще 17 вересня написали, що антибіотики протипоказані, якщо не доведено бактеріальну інфекцію. І що робити з такими лікарями, які призначають їх усупереч протоколу, я просто не знаю", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікарки-інфекціоністки Ольги Голубовської, вживання вітамінів із метою профілактики COVID-19 або лікування хвороби не є панацеєю.

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