Лікар назвав поширені наслідки COVID-19: утруднення ходьби та порушення сну

Пацієнти, які перехворіли на COVID-19, часто страждають не тільки від найбільш поширених симптомів – відсутності нюху та смаку. У них також спостерігаються міокардит і астенічний синдром.

Останній проявляється безсиллям і депресіями. Про це в інтерв'ю ТСН розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко.

"З частих наслідків коронавірусу – коли людина тільки починає хворіти, то вона може втратити нюх і смак. У нас були хворі, у яких вони зникали на 4-5 місяців після одужання. І тільки згодом ці відчуття починають поступово відновлюватися", – пояснив він.

Наслідками COVID-19 є втрата нюху і смаку, міокардит, астенічний синдром

За словами медика, після коронавірусної хвороби у людини можуть з'явитися періодичні болі й швидка стомлюваність. Дехто спостерігав зміни з боку серцево-судинної системи у вигляді міокардитів, які можуть тривати до 2-2,5 місяців.

"Є ще низка хворих, у яких були ураження з боку нижніх кінцівок. Це – періодичні болі, утруднення ходьби. Також є значна частина тих, у кого спостерігається астенічний синдром: люди не мають настрою, швидко втомлюються, у них порушена функція сну", – пояснив Федоренко.

Раніше Сергій Федоренко розповів, що в Україні в 2021 році люди стали частіше хворіти на важку форму коронавірусу порівняно з минулим роком. У деяких із них з'являються незвичайні симптоми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар діагностичного медичного центру у Львові Тарас Жиравецький назвав симптоми легкої форми COVID-19.

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