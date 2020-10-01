Лікар назвав небезпеку COVID-19, яка відрізняє його від грипу

Коронавірусна інфекція дійсно значно небезпечніша за навіть найсильніший грип. Зокрема, смертність від останнього у п’ять разів нижча, ніж від COVID-19.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив провідний спеціаліст Медичного центру Тель-Авіва в області лікування інфекційних захворювань доктор Євгеній Качман. Медик із 25-річним стажем підкреслив, що не варто ставитися до нового вірусу легковажно.

"Лікарі звикли оперувати фактами. А факт у тому, що від сезонного грипу, навіть найбільш сильного, смертність населення в межах 1%, а то й менше. Тоді як від COVID-19 – приблизно у п’ять разів більша", – сказав він.

Смертність від коронавірусу у п’ять разів вища, ніж від грипу

За його словами, подібної кількості ускладнень на весь організм, як від коронавірусу, за звичайного грипу не буває. Лікарі ж, підкреслив він, давно такого не спостерігали.

"У мене великий досвід лікування хворих на грип, і можу з упевненістю сказати – коронавірус значно серйозніший. Велика проблема в тому, що він викликає поліорганну недостатність: можуть страждати не тільки легкі, але й серце, судини, нирки, головний мозок", – нагадав медик.

Також Качман зазначив, що наявність патологічних захворювань та імунітет людини визначать, у якій формі в пацієнта проходитиме хвороба.

"Є певні групи ризику і на перебіг хвороби впливають вік, стан імунітету, цілий ряд хронічних захворювань. Найбільш часто зустрічаються супутні стани, які викликають ускладнення під час COVID-19, – бронхолегеневі захворювання, ожиріння, діабет, гіпертонія, всі метаболічні та імунні розлади", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус як інфекція в Україні не змінив свою "поведінку", однак став дещо агресивнішим. У хворих спостерігаються подібні ознаки інфікування, водночас в українців з’явилися й нові симптоми COVID-19, розповіла завідувачка приймального відділення Харківської обласної інфекційної лікарні Світлана Молокова.

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