Хто може захворіти на коронавірус: лікар назвав групу ризику

Захворіти коронавірусом ризикують астматики, алергіки та люди, які мають проблеми з порушеним обміном речовин.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький. Таку тенденцію він помітив останнім часом серед своїх пацієнтів.

"Якщо аналіз на імуноглобулін Ig-E (його підвищення в організмі свідчить про алергічні реакції. – Ред.) зашкалює – розуміємо, що це група ризику. Маю пацієнта, в якого цей рівень 1200, 43 роки, 80% ураження легень за кілька днів", – сказав лікар.

Друга група, за його словами, люди із метаболічним синдромом, які мають порушений обмін речовин.

"Простіше кажучи, це – надлишок ваги, порушення обміну холестерину з атеросклерозом. А це подагра, цукровий діабет або схильність до стрибків цукру", – підсумував лікар.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за підозри на коронавірус пацієнтам в Україні повинні безкоштовно проводити комп'ютерну томографію і рентген.