Лікар дав пораду, як не допустити утворення тромбів під час коронавірусу

Щоб уникнути важких ускладнень під час коронавірусу, зокрема тромбозу, потрібно лікувати хронічні захворювання.

Про це "Фактам" розповів судинний хірург Клініки судинної хірургії Національного військово-медичного центру Міністерства оборони України "Головний військовий клінічний госпіталь" Олександр Борківець.

Медик розповів, як зрозуміти, що в судинах утворюються тромби, і назвав ознаки артеріального тромбозу – біль і відчуття холоду в ногах, оніміння, блідість шкіри.

"Якщо це відбувається в капілярах, на шкірі часто з'являється висип. Через судинний спазм піднімається тиск. А з підвищенням температури капіляри можуть реагувати не тільки розширенням, а й спазмом: шкіра бліда, руки і ноги холодні", – пояснив Борківець.

За його словами, в такому випадку людині потрібна негайна допомога. Якщо протягом шести годин кровообіг не відновити, може виникнути необоротна ішемія нижніх кінцівок, гангрена і подальша ампутація. Під час венозного тромбозу в ногах з'являються набряки, болі й синюшність, попередив лікар.

"Артеріальний тромбоз часто виникає як ускладнення у пацієнтів з миготливою аритмією. Щоб попередити в шлуночках серця утворення тромбів, варто постійно вживати антикоагулянти. Особливо важливо це тим, хто хворіє на COVID-19. Порушення ритму, висока температура, за якої частота скорочень збільшується, призводять до серцевої і дихальної недостатності", – сказав лікар.

Медик додав, що в групі ризику є і пацієнти з варикозною хворобою, яким загрожує флеботромбоз.

"Вони, по-перше, хворіють, дотримуючись постільного режиму, тобто стають малорухомими. А, по-друге, на тлі високої температури у них згущується кров за рахунок малої кількості пиття, хворі п'ють недостатньо води", – додав Борківець.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з початку вакцинації населення 24 лютого і до 4 квітня зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено більш ніж 290 тисяч щеплень.