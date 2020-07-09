Кожні 10 років епідемії інфікують третину людства, – біологиня

Приблизно кожні 7-10 років трапляються епідемії з різним рівнем смертності, які інфікують близько третини населення Землі.

Як пише на OBOZREVATEL кандидатка біологічних наук, наукова блогерка Ілона Свєженцева, більшість таких хвороб спричиняють віруси, які навіть не є самодостатніми живими організмами, а такими собі інформаційними паразитами, що експлуатують клітини людини для розмноження.

"Віруси мають високий рівень нестабільності генетичної інформації, і, як наслідок, можуть швидко адаптовуватися до життя в клітинах людини", – зазначила вона.

За словами Свєженцевої, близько 60% відомих науці вірусних інфекцій є зоонозними, тобто передалися від тварини до людини. До них належать ВІЛ, Ебола, хвороба Лайма, лихоманка Західного Нілу та ін.

Кожні 7-10 років епідемії інфікують третину населення Землі pixabay.com

"Так сталося, що люди опинилися поряд в той момент, коли у організмі якоїсь тварини вірус випадково мутував, набувши здатності потрапити до клітини людини. Іноді таке трапляється на переповнених фермах із домашніми тваринами, іноді – на полюваннях, а часом – на не зовсім легальних ринках, де займаються торгівлею екзотичними тваринами. Саме дикі тварини несуть найбільшу небезпеку, адже вони переносять близько 750 000 вірусів, які потенційно можуть інфікувати людину", – підкреслила біологиня.

Вона додала, що ВООЗ постійно стежить за новими вірусними захворюваннями, аби їх швидко локалізовувати та зупиняти епідемії.

Крім того, уже десять років науковці із різних країн світу працюють над проектом “The Global Virome Project” (Глобальний вірусний геном). Вони вивчають потенційно небезпечні для людини віруси тварин, що можуть спричинити епідемії, а в гіршому випадку – і пандемії.

Зараз вірусологи збирають бібліотеку генетичної інформації 750 000 вірусів, які можуть загрожувати людині. В майбутньому це допоможе зберегти багато часу на розробку вакцини та пошук противірусних препаратів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пік першої хвилі коронавирусной інфекції пройшов у всіх країнах ЄС, крім Польщі і Швеції.