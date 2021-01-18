Кожен восьмий пацієнт з COVID-19 у Британії вмирає протягом 140 днів – вчені

У Великобританії кожен восьмий госпіталізований пацієнт з коронавірусом (COVID-19) помирає протягом 140 днів.

До того ж кожен третій пацієнт повторно госпіталізується протягом п'яти місяців. Про це повідомили дослідники з Лестерського університету Англії, передає Daily Mail.

Автор дослідження, професор кафедри діабету і судинної медицини в університеті Камлеш Кхунті зазначив, що пацієнти поверталися до лікарні з іншим діагнозом і в багатьох розвинулися подальші ускладнення.

"Ми не знаємо, чи відбулося це тому, що COVID -19 знищив бета-клітини, які виробляють інсулін, і ви захворіли на діабет 1 типу, або він викликає резистентність до інсуліну, і у вас розвивається тип 2, але ми бачимо ці нові діагнози діабету", – сказав лікар.

Глава Національної служби охорони здоров'я Саймон Стівенс сказав, що в країні кожні 30 секунд госпіталізують пацієнта з коронавірусом.

За даними Національної статистичної служби, кожен десятий британець, який заразився вірусом, продовжував страждати від симптомів, що тривають три місяці й більше. До загальних симптомів належить сильна втома, задишка та проблеми з пам'яттю і концентрацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені припустили, що одужання від COVID-19 може дати рівень захисту, аналогічний вакцині.