Кожен п'ятий заражений COVID-19 є суперпоширювачем – вчені

Хворі на COVID-19 люди можуть бути особливо небезпечними носіями цієї інфекції, від яких отримує захворювання більшість нових заражених.

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За словами епідеміологів із Гонконзького університету, таким є кожен п'ятий пацієнт із коронавірусом. Про попередні результати їхнього дослідження повідомляє Business Insider.

Зазначається, що пропорції, виявлені вченими, мають такий вигляд: 20% носіїв коронавірусної інфекції відповідальні за 80% всіх випадків подальшого передання цього захворювання. Людей, які заражають непропорційно велику кількість осіб у своєму оточенні, фахівці стали називати суперпоширювачами.

Водночас вчені підкреслюють, що винуватцями передання коронавірусу іншим 20% інфікованим вдруге виявилися 10% прихованих носіїв інфекції із верхівки цієї "піраміди". Тоді як більшість первинно заражених SARS-CoV-2 (а це 70%) взагалі не передала вірус комусь далі, на них ланцюжок поширення COVID-19 обірвався.

Зауважмо, що наукові експерименти проводилися на підставі аналізу даних щодо більш ніж тисячі випадків зараження коронавірусом у Гонконгу, які були зафіксовані між 23 і 28 квітня. Підбивши їхні підсумки, дослідники зрозуміли, що саме суперпоширення було основним способом передання COVID-19 у місті.

Зокрема, виявилося, що всього лише шість епізодів суперпоширення вірусу стали причиною більш як половини всіх випадків інфікування в Гонконгу за цей період часу. До того ж відбувалося це майже завжди на якихось заходах зі значним скупченням людей – наприклад, на весіллях, у храмах, барах тощо

"Частота суперпоширення виходить за рамки нашого поточного подання. Але ми будемо в набагато вигіднішій позиції з погляду боротьби з другою хвилею COVID-19 цієї осені. Це знання дає нам шанс вжити більш прорахованих заходів, не вводячи знову повний карантин", – заявив дослідник Бен Коулінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, покриття поручнів у громадському транспорті, ручок дверей і візків у магазинах, а також спортивного інвентарю в спортзалах міддю допоможе запобігти поширенню коронавірусу.

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