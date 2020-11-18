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Сергій Дубров
Сергій Дубров
Президент Асоціації анестезіологів України та експерт Міністерства охорони здоров'я Всі статті автора

"Ковідний атеїзм" швидко лікується в переповнених реанімаціях

2.3т
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Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів у будь-яке відділення інтенсивної терапії, де рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу.

Думаю, що одна доба або декілька годин роботи у реанімації із пацієнтами COVID-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Декілька годин роботи у такому відділенні, і я думаю, що "атеїзм ковідний" пройде дуже швидко.

І велике прохання до "атеїстів COVID-19": мабуть, не звертайтеся за допомогою до медичного персоналу, а просто вмирати вдома... синіючи. Якщо ви не вірите у COVID-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів", - наголосив він.

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Автор
Сергій Дубров Сергій Дубров
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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