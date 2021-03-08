Коти, хом’яки й корови виявилися переносниками коронавірусу – вчені

Щонайменше 44 види тварин потрапили під підозру в здатності заражатися коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19) і поширювати його, передаючи людині. Серед них домашня худоба, чотирилапі улюбленці та багато ссавців.

Такого висновку дійшла група китайських вчених, його також підтвердили експерти Школи медицини Маунтін-Синай у Нью-Йорку (США). Результати дослідження опубліковані в журналі PNAS.

Учені вивчали тільки один аспект передачі вірусу. Зокрема, проаналізували, як працюють у тварин так звані рецептори ACE2, за допомогою яких SARS-CoV-2 проникає всередину клітини.

Вчені з Китаю розширили список тварин-переносників COVID-19

Особливу увагу дослідники приділили тваринам, які перебувають у тісному контакті з людиною – це велика і дрібна рогата худоба, домашні вихованці, мешканці зоопарків і акваріумів.

Так, з'ясувалося, що потенційно вразливими для вірусу виявилися коні, кішки, кози, хом'яки, бики і корови, великі панди, леопарди, горили, кашалоти, дельфіни, носороги та інші.

Але примітно, що ці експерименти проводилися не на самих тваринах, а з культурами їхніх клітин у лабораторних умовах. Тому невідомо, як насправді вони реагують на SARS-CoV-2.

Однак дослідники з Китаю вважають: головний висновок їхньої роботи полягає в тому, що коло тварин, через яких взагалі можливо поширення коронавірусу, набагато ширше, ніж вважалося раніше.

До цього вчені з'ясували, що природним резервуаром нового коронавірусу була популяція кажанів, а потім через проміжного господаря (найчастіше панголінів) вірус передався людині. Китайські фахівці переконані, що шляхи поширення можуть бути набагато різноманітнішими, а умови для мутації вірусу виявилися більш сприятливими. Як відомо, деякий час тому з'ясувалося, що норки теж хворіють на коронавірус і здатні передавати його людям. Так, у Данії було знищено мільйони цих пухнастих звірків. Але не через побоювання, що через них можуть заразитися люди, загрозою вважалася поява нових небезпечніших штамів вірусу COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Центру геномної регуляції в Барселоні з'ясували, що найбільшу ймовірність заразитися COVID-19 cеред тварин мають тхори. Меншою мірою до інфекції також схильні кішки й собаки.

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