Коронавірусом можна інфікуватися вдруге: імунологи розповіли про групи ризику й перебіг хвороби

Антитіла до COVID-19 починають зникати в перехворілих приблизно через три місяці після зараження

Повторне зараження на коронавірус можливе, і це вже довели кілька зареєстрованих випадків в Україні

В Україні вже є кілька зареєстрованих випадків повторного інфікування на коронавірус. Зокрема, на днях вдруге на COVID-19 захворіла депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич, а місяць тому з хворобою знову зіткнулася медсестра з Чернівців.

Хто схильний до зараження коронавірусом повторно і які можуть бути наслідки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто в групі ризику

Українські імунологи кажуть, що вдруге на коронавірус можуть заразитися люди, які мають слабкий імунітет, здоров'я, які часто почуваються слабкими й по життю хворіють на вірусні інфекції. Мовляв, їхній імунітет під час вірусних інфекцій не є стійким та напруженим, особливо за COVID-19, який загалом є новим для людства.

"Людська імунна система не пристосована до коронавірусу, це новий РНК-вірус, і наш імунітет взагалі не мав до нього захисту. Тому повторне інфікування цілком можливе, особливо для 30% населення, яке по життю має слабку активність генно-імунного захисту. Це ті особи, яких хоч вакцинуй, хоч не вакцинуй, вони хворіють. Постійно скаржаться на слабкість, час від часу температурять. От вони можуть хворіти вдруге і навіть утретє", – припустив один із відомих українських імунологів Олег Назар.

Водночас медики допустили, що повторне інфікування може пройти значно легше для організму, ніж перше, завдяки клітинам імунної пам'яті. Тобто, помітивши повторну вірусну загрозу, імунітет виділяє антитіла до неї значно швидше, ніж коли зіштовхується з нею вперше.

"Якщо людина захворіла вперше, то антитіла з'являються на третю-четверту добу. А якщо вона вже перехворіла або була вакцинована, вони з'являються десь через 18 годин після зараження. Тобто імунна відповідь швидша, і людина насправді може легше перенести хворобу. Для того й вакцинація проводиться, щоб не антитіла тримались, а формувались клітини імунної пам'яті, які можуть швидко синтезували захист під час повторної загрози", – пояснив Назар.

З такою думкою погодилась ще одна імунологиня Алла Волоха. Мовляв, повторні зараження і справді можуть мати значно легший перебіг завдяки антитілам, що досить швидко розпізнають загрозу.

"Повторних випадків ще не так багато, тому поки не говоримо про масовість. Але перебіг справді може бути легшим, оскільки певна імунна відповідь в організмі людини таки залишається. Оскільки вірус новий, то групи ризику до кінця не вивчені. Це можуть бути ті, хто часто хворіє й не має тривалого імунітету й до інших інфекцій", – додала імунологиня.

Антитіла зникають через 3 місяці?

Тим часом канадські медики з Центру крові Гема-Квебек з'ясували, що антитіла до коронавірусу нового типу починають зникати у перехворілих приблизно через три місяці після зараження.

Ці дані підтвердили результати попередніх експериментів американських вчених. Так, концентрація антитіл в організмі тих, хто видужав, почала падати приблизно на 88-й день після зараження. Тоді як за наступні три тижні вона зменшилася приблизно наполовину, а в результаті десь через три-чотири місяці антитіла до COVID-19 майже повністю зникали з організму перехворілих.

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