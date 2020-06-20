Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус з'їдає легені: в мережі показали знімки хворих з COVID-19

1.8т
Читати матеріал російською

Журналіст каналу "24 Україна" Андрій Булгаров оприлюднив знімки людей, у яких підтверджена коронавірусна інфекція COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На знімках, оприлюднених на його сторінці в Facebook, показані наслідки впливу вірусу на легкі (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Наслідки впливу коронавірусу на організм

Наслідки впливу коронавірусу на організм

Facebook Андрія Булгарова

"Мене задовбало пояснювати на словах всяким невіруючим у COVID-19, що все насправді дуже серйозно. Тому попросив тата, який давно на пенсії, але продовжує працювати в районній лікарні лікарем-рентгенологом, надіслати мені знімки хворих, у яких офіційно підтверджений COVID-19. Загалом, ось як коронавірус поступово з'їдає легені. А якщо по науковому, викликає двосторонню полісегментарну пневмонію", – пояснив написав Булгаров.

Наслідки впливу коронавірусу на організм

Наслідки впливу коронавірусу на організм

Facebook Андрія Булгарова

Він додав, що сучасна медицина майже не контролює перебіг хвороби.

"Так, носіння маски не гарантує того, що ви не захворієте, але таким чином ви істотно ускладніть потрапляння вірусу в ваш організм", – зазначив журналіст.

Наслідки впливу коронавірусу на організм

Наслідки впливу коронавірусу на організм

Facebook Андрія Булгарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Василь Купрейчик розповів, що ураження легень є тільки першим ударом, тому що коронавірус в результаті вражає й інші органи людини.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини