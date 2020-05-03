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Коронавірус живе в організмі навіть після негативного тесту: зроблено тривожне відкриття

18.6т
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Коронавірус COVID-19 може залишатися в організмі людини навіть після здачі негативного ПЛР-тесту.

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Як повідомляє журнал Nature, про це йдеться в дослідженні групи вчених з Військово-медичного університету в місті Чунціні (Китай).

Коронавірус залишається в організмі навіть після негативного тесту

Коронавірус залишається в організмі навіть після негативного тесту

Вчені вивчили тканини 78-річної жінки, яка померла в лікарні 14 лютого. Пацієнтка проходила лікування від пневмонії та інших ускладнень, викликаних коронавірусом. Її стан покращився, комп'ютерна томографія не виявила суттєвих відхилень від норми, а три послідовних ПЛР-тести на COVID-19 виявилися негативними.

Жінку вже готували до виписки, але вона раптово померла. Причиною смерті став серцево-судинний колапс.

При розтині у пацієнтки виявили РНК коронавірусу в легенях. Патологічні пошкодження цього органу відповідали картині захворювання на COVID-19.

Фахівці прийшли до висновку, що негативний результат мазка з носоглотки може не відображати наявність вірусу в тканинах легенів.

Вони рекомендують продовжити час обсервації пацієнтів після лікування, застосовувати ПЛР-виявлення РНК коронавірусу в легеневих рідинах і своєчасно проводити повторне медичне обстеження, особливо літніх людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до летального результату при коронавірусі COVID-19 призводить аномальне згортання крові.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
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