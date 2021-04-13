Харків'янин переніс COVID-19 учетверте: лікар розповів про нетиповий випадок

Один із жителів Харкова переніс COVID-19 чотири рази.

Про це повідомив лікар, завідувач терапевтичного відділення Харківської міської клінічної лікарні №17, де лікують хворих на коронавірус, Роман Єлісєєв. Його слова у вівторок, 13 квітня, процитував Telegram-канал "Вартові еспресо".

Як пояснив медик, неодноразове зараження цього пацієнта коронавірусом пояснюється його проблемами зі здоров'ям. Так, через супутні порушення в роботі організму в українця не вироблявся імунітет до нової інфекції.

Відомо, що цей житель Харкова лікував COVID-19 у 17-й міській лікарні.

"Один пацієнт перехворів чотири рази. Через супутні патології не вироблялися антитіла. Його вже виписали", – розповів завідувач відділення.

Антитіла до коронавірусу

Нагадаємо:

згідно з останніми дослідженнями, коронавірусом можна заразитися кілька разів. Ці дані підтверджують і лікарі, які працюють з інфікованими.

При цьому вакцина Pfizer/BioNTech показала свою ефективність протягом шести місяців після отримання щеплення.

Позаштатна інфекціоністка МОЗ, професорка Ольга Голубовська раніше розповіла, що клінічна картина коронавірусної хвороби в Україні радикально змінилася: останнім часом важко хворіють на нього люди все більш молодого віку, а ускладнення у пацієнтів стали непередбачуваними.

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Як писав OBOZREVATEL, недавно в Чернігівській області Іван Давиденко, якому в лютому виповнилося 100 років, поборов COVID-19 і був виписаний із лікарні.