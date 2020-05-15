Залишається в повітрі: вчені уточнили небезпеку передавання COVID-19

Краплі слини, які генеруються під час мовлення безсимптомними носіями COVID-19, справді вважаються імовірним способом передавання цього захворювання.

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На переконання групи вчених із Університету Пенсильванії та Національного інституту охорони здоров'я США, це означає, що вірус може поширюватися в обмеженому просторі. Про їхнє дослідження пише Science Times.

Зазначається, що фахівці використовували високочутливі спостереження лазерного розсіювання світла, щоб візуалізувати краплі, утворені під час повторюваних фраз учасників.

Для експерименту один із вчених повторював впродовж 25 секунд у коробку висотою 60 см фразу "Stay healthy" (англ. Будьте здорові). З'ясувалося, що в закритому середовищі тисячі крапель, які виникають під час гучного мовлення, можуть залишатися в повітрі від 8 до 14 хвилин.

За словами вчених, це підтверджує той факт, що вірус може поширюватися повітрям в обмеженому просторі. Водночас на ймовірність передачі коронавірусу впливає також розмір самих крапель.

Зі свого боку в Центрах із контролю та профілактики захворювань зазначають, що ці краплі можуть потрапити в рот чи ніс людей, які перебувають поблизу, або можуть проникнути в легені. А це означає, що поширення ймовірніше, коли людина перебуває у межах 180 см від іншої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені дійшли висновку, що COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метра.

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