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/ Пульмонологія

Коронавірус залишається в повітрі: вчені уточнили небезпеку передавання

20.6т
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Краплі слини, які генеруються під час мовлення безсимптомними носіями COVID-19, справді вважаються імовірним способом передавання цього захворювання.

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На переконання групи вчених із Університету Пенсильванії та Національного інституту охорони здоров'я США, це означає, що вірус може поширюватися в обмеженому просторі. Про їхнє дослідження пише Science Times.

Зазначається, що фахівці використовували високочутливі спостереження лазерного розсіювання світла, щоб візуалізувати краплі, утворені під час повторюваних фраз учасників.

Залишається в повітрі: вчені уточнили небезпеку передавання COVID-19

Для експерименту один із вчених повторював впродовж 25 секунд у коробку висотою 60 см фразу "Stay healthy" (англ. Будьте здорові). З'ясувалося, що в закритому середовищі тисячі крапель, які виникають під час гучного мовлення, можуть залишатися в повітрі від 8 до 14 хвилин.

За словами вчених, це підтверджує той факт, що вірус може поширюватися повітрям в обмеженому просторі. Водночас на ймовірність передачі коронавірусу впливає також розмір самих крапель.

Зі свого боку в Центрах із контролю та профілактики захворювань зазначають, що ці краплі можуть потрапити в рот чи ніс людей, які перебувають поблизу, або можуть проникнути в легені. А це означає, що поширення ймовірніше, коли людина перебуває у межах 180 см від іншої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські вчені дійшли висновку, що COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метра.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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