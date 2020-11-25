Коронавірус залишається на поверхні плівкою: вчені уточнили небезпеку передачі

Вона прилипає до поверхні й певний час може залишатися заразною, якщо доторкнутися до неї

Але вірус виживає, тому що висохла крапля перетворюється на плівку

Більше 99,9% рідини в краплях COVID-19 випаровується за лічені хвилини

Частинки, що містять коронавірус від чхання та кашлю, які потрапляють на поверхню, можуть залишатися заразними протягом декількох годин.

А все тому, що вода в краплі випаровується і перетворюється на мікроскопічну плівку, схожу на млинець. Про це свідчать дослідження індійських учених, які наводить Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами фахівців, в результаті такого перетворення більше 99,9% рідини в краплі зникають протягом декількох хвилин, водночас вірус виживає в захисній плівці з решти рідини. Крихітні частинки утримують плівку завтовшки всього в декілька нанометрів, чіпляючись за поверхню і сповільнюючи процес випаровування. Повністю зникає вона лише залежно від матеріалу, на який потрапила.

Коронавірус залишається на поверхні плівкою

Наприклад, за даними дослідників, на нержавіючій сталі й міді COVID-19 живе 24 і 16 годин відповідно. А ось на поліпропілені він може залишатися більше 150 годин, на склі – понад 80 годин.

Плівка (внизу) покриває таку ж поверхню, як і крапля (вгорі), з тим же радіусом і початковим кутом нахилу

Вчені підкреслюють, що такі цифри засновані на експериментах, проведених в лабораторних умовах. Їх провели професори університету Бомбея Раджніш Бхардвадж і Аміт Агравал, які спеціалізуються на використанні комп'ютерного моделювання та фізики, щоб зрозуміти, як краплі COVID-19 можуть поширювати хворобу.

Фахівці рекомендують регулярно чистити поверхні, щоб переконатися, що на них немає коронавірусу.

Частинки коронавірусу, які потрапляють на поверхню, залишаються заразними протягом декількох годин. Джерело: Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники дійшли висновку, що дерматологічні симптоми COVID-19 можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці" залишаються понад 150 днів.

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