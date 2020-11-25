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/ Пульмонологія

Коронавірус залишається на поверхні плівкою: вчені уточнили небезпеку передачі

  • Більше 99,9% рідини в краплях COVID-19 випаровується за лічені хвилини

  • Але вірус виживає, тому що висохла крапля перетворюється на плівку

  • Вона прилипає до поверхні й певний час може залишатися заразною, якщо доторкнутися до неї

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Частинки, що містять коронавірус від чхання та кашлю, які потрапляють на поверхню, можуть залишатися заразними протягом декількох годин.

А все тому, що вода в краплі випаровується і перетворюється на мікроскопічну плівку, схожу на млинець. Про це свідчать дослідження індійських учених, які наводить Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За словами фахівців, в результаті такого перетворення більше 99,9% рідини в краплі зникають протягом декількох хвилин, водночас вірус виживає в захисній плівці з решти рідини. Крихітні частинки утримують плівку завтовшки всього в декілька нанометрів, чіпляючись за поверхню і сповільнюючи процес випаровування. Повністю зникає вона лише залежно від матеріалу, на який потрапила.

Коронавірус залишається на поверхні плівкою

Коронавірус залишається на поверхні плівкою

Наприклад, за даними дослідників, на нержавіючій сталі й міді COVID-19 живе 24 і 16 годин відповідно. А ось на поліпропілені він може залишатися більше 150 годин, на склі – понад 80 годин.

Плівка (внизу) покриває таку ж поверхню, як і крапля (вгорі), з тим же радіусом і початковим кутом нахилу
Плівка (внизу) покриває таку ж поверхню, як і крапля (вгорі), з тим же радіусом і початковим кутом нахилу

Вчені підкреслюють, що такі цифри засновані на експериментах, проведених в лабораторних умовах. Їх провели професори університету Бомбея Раджніш Бхардвадж і Аміт Агравал, які спеціалізуються на використанні комп'ютерного моделювання та фізики, щоб зрозуміти, як краплі COVID-19 можуть поширювати хворобу.

Фахівці рекомендують регулярно чистити поверхні, щоб переконатися, що на них немає коронавірусу.

Частинки коронавірусу, які потрапляють на поверхню, залишаються заразними протягом декількох годин
Частинки коронавірусу, які потрапляють на поверхню, залишаються заразними протягом декількох годин. Джерело: Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники дійшли висновку, що дерматологічні симптоми COVID-19 можуть спостерігатися навіть після одужання. У деяких пацієнтів ураження шкіри на пальцях ніг, так звані "ковідні пальці" залишаються понад 150 днів.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Індія
Тег
Коронавірус
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