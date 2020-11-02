Коронавірус: які методи лікування працюють, а які ні?

Короткочасне перебування Дональда Трампа в лікарні на початку жовтня знову підвищило обізнаність про різні методи лікування COVID-19, які досліджуються.

Деякі методи лікування, які отримав президент США, вже давно знаходяться в полі зору, інші розглядаються як можливі. Про те, які препарати ефективні, а які ні, пише The Conversation.

Завдяки випробуванню Recovery, яке проводиться в Оксфордському університеті, ми постійно дізнаємося більше про те, які методи лікування корисні. Отже, хоча наведене нижче не є остаточною відповіддю на питання, як лікувати COVID-19 через дев'ять місяців після початку пандемії, це все, що відомо медикам і вченим.

Кортикостероїди

Ще в червні 2020 року з'явилися докази того, що дешевий стероїд дексаметазон може знизити ризик смерті у тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 на третину.

Пізніші дослідження показали аналогічне зниження смертності при застосуванні іншого поширеного стероїду, гідрокортизону. Можливо, ці препарати ефективні, тому що вони пригнічують сильне запалення в легенях.

Інтерферон бета

Протягом деякого часу ми знали, що пацієнти, які не виробляють достатньої кількості бета-інтерферону, схильні до серйозного пошкодження легень, викликаного вірусними інфекціями, оскільки він відіграє ключову роль в імунітеті до вірусів.

У невеликому клінічному дослідженні інгаляційний бета-інтерферон знижував ризик розвитку важких респіраторних захворювань у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 на 79%. Пацієнти, які отримували бета-інтерферон, також мали в два рази більше шансів на повне одужання протягом 16-денного періоду лікування.

Хоча ці результати багатообіцяючі, їх необхідно підтвердити в більших дослідженнях, які порівнюють препарат з іншими методами лікування. Інтерферон бета також досліджується в поєднанні з іншими методами лікування, включаючи ремдесівір.

Нещодавнє велике дослідження множинних методів лікування не показало користі від введеного бета-інтерферону у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Ремдесівір

Цей противірусний препарат, який не дає певним вірусам, включаючи коронавіруси, відтворювати свій генетичний матеріал, вже тимчасово ліцензований приблизно в 50 країнах для лікування пацієнтів з COVID-19 з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень.

Спочатку препарат проходив випробування для використання проти COVID-19 в Китаї, але, оскільки спалах там був незабаром взятий під контроль, було набрано недостатньо пацієнтів для отримання статистично значущих результатів. Подальше випробування (ACTT-1) в США було більш позитивним, показавши, що препарат може скоротити час одужання госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 з інфекціями нижніх дихальних шляхів.

Інші дослідження мало що додали: пацієнти з COVID-19 з помірною пневмонією, які отримували п'ятиденний курс ремдесівіру, відчували себе краще, ніж пацієнти, які отримували стандартну допомогу, але ті, хто проходив десятиденний курс, – ні. Це змусило авторів дослідження засумніватися в значимості результатів. На жаль, недавнє дослідження ВООЗ також не показало поліпшення показників смертності або часу одужання госпіталізованих пацієнтів.

Однак ремдесівір – єдиний противірусний препарат, який показав свою ефективність проти COVID-19. В даний час він є частиною стандартних пакетів лікування в більшості країн, незважаючи на досить слабкі докази, які стоять за ним. На основі результатів ACTT-1 Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США прийняло рішення схвалити ремдесівір як препарат для лікування COVID-19.

Тоцилізумаб

Моноклональні антитіла – антитіла, які були штучно створені для націлювання на певні молекули – вже використовуються для лікування запальних захворювань, таких як ревматоїдний артрит. Одним з них є тоцилізумаб, який блокує дію запального білка під назвою інтерлейкін-6.

У США тоцилізумаб ліцензований для лікування синдрому вивільнення цитокінів – серйозного побічного ефекту деяких методів лікування раку, аналогічного серйозним запальним ефектам COVID-19. Дослідження впливу тоцилізумабу на COVID-19 дали неоднозначні результати. Деякі припустили, що це знижує ймовірність госпіталізації пацієнтів, які потребують ШВЛ, і знижує рівень смертності пацієнтів, яким дійсно потрібна вентиляція. Інші показали, що препарат не впливає на результати лікування пацієнтів.

Необхідні більш масштабні та надійні дослідження. В даний час тоцилізумаб досліджується в рамках програми Recovery та в іншому великому рандомізованому контрольованому дослідженні в США.

Реконвалесцентна плазма

Інший підхід, заснований на використанні антитіл, – це введення пацієнтам плазми крові людей, що вилікувалися від COVID-19. Ця плазма буде містити природні антитіла, що виробляються донором під час інфекції.

Плазма людей, які одужали, була дозволена в США для екстреного використання у пацієнтів з COVID-19 в серпні 2020 року, незважаючи на дуже обмежені докази її користі. Тепер, коли вона дозволена, лікарі в США не зобов'язані повідомляти про її ефекти, що ускладнює збір достовірних даних про ефективність даного методу лікування.

Дослідження помірного масштабу в Індії не показало поліпшення клінічних результатів, хоча автори відзначили, що вони не перевіряли рівень антитіл ні в донорській плазмі, ні у пацієнтів, які її отримували, тому можна було давати плазму з досить низьким рівнем антитіл. пацієнтам, у яких вже був високий рівень. Необхідні більш масштабні випробування з використанням перевіреної плазми.

REGN-COV2

REGN-COV2 являє собою суміш двох моноклональних антитіл, спрямованих проти певних областей шипованного білка коронавірусу, який є ключовою структурою, яку він використовує для проникнення в наші клітини.

Дослідження на тваринах показали багатообіцяючі результати, але вони не можуть надійно передбачити ефекти REGN-COV2 у людей. Його виробник запросив дозвіл на використання в екстрених випадках в США, що, як і в випадку з реконвалесцентною плазмою, може ускладнювати збір надійних даних.

Конкуруючий продукт – LY-CoV555/LYCoV016 – знаходиться на аналогічному розгляді для використання в екстрених випадках. Даних про його переваги дуже мало, але він теж проходить велике клінічне випробування.

Інші можливі методи лікування

Ще одне лікування, яке включене в випробування Recovery, – це антибіотик азитроміцин. Застосовується для лікування різних інфекцій, він володіє протизапальними і антибіотичними властивостями, а також може проявляти противірусну дію. Випробування поки показують, що немає ніякої користі, коли він надається пацієнтам, вже госпіталізованим, але випробування Recovery перевіряє його ефект на ранніх стадіях COVID-19.

Незважаючи на ранні побоювання, що деякі ліки від артеріального тиску можуть збільшити ризик COVID-19, великі дослідження показали, що вони безпечні. В даний час проводяться дослідження, щоб з'ясувати, чи можуть вони мати захисний ефект.

Нарешті, кілька досліджень показали, що протималярійний препарат гідроксихлорохін та противірусна комбінація лопінавір/ритонавір неефективні проти COVID-19. Похідні іншого (рослинного) противомалярийного препарату, артемізиніну, мають противірусну активність і концентруються в легенях. Теоретично вони можуть мати клінічні переваги, але поки немає даних, що підтверджують це.

Раніше MedOboz писав, що препарат від остеопорозу ралоксифен випробують в лікуванні коронавірусу. Передбачається, що ліки можуть блокувати реплікацію вірусу.

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