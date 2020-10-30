Коронавірус взимку може стати небезпечнішим – вчені

У зимовий період часу COVID-19 та інші вірусні захворювання швидше поширюються при низьких температурах. До того ж люди перебувають основному в приміщеннях, де можуть заражати один одного при близькому контакті.

Як пише Conversation, також через відсутність достатньої кількості сонячного світла, а це вітамін D, імунна система може слабшати.

Відзначається, що такі хвороби, як грип, виживають і легше передаються в холодному та сухому повітрі. Тому цілком ймовірно, що COVID-19, який має аналогічний розмір і структуру, також передається більше при низькій температурі.

Медики рекомендували для уникнення можливого зараження дотримуватися дистанції та запобіжних заходів, що надані Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали основне джерело поширення COVID-19 в людському тілі.

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