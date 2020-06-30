Коронавірус вражає нирки: вчені попередили про згубні наслідки COVID-19

Новий тип коронавірусу надає згубний вплив не тільки на легені, але й на роботу нирок зараженої людини.

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Такого тривожного висновку дійшли вчені з Франції. Про це повідомляє RFI.

Зазначається, нирки страждають у 80% випадків захворювання на COVID-19. За словами фахівців, на це вказує втрата білка, глюкози й фосфатів в сечі пацієнтів.

Коронавірус згубно впливає на нирки

Як підкреслюють вчені, коронавірус може діяти на ниркові канальці. До того ж така ситуація несе дуже серйозні наслідки для організму.

Серед них вказують на виникнення болю в кістках і зниження їхньої щільності, підвищення кислотності крові, а також часте сечовипускання, посилення спраги й фізичну слабкість.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, медики заявляють, що кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.

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