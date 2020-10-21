Коронавірус вбив 21-річну активістку: друзі розповіли подробиці трагедії

У 21-річної активістки Інни Волкової, яка померла від рідкісного аутоімунного захворювання Гійєна-Барре, спровокованого коронавірусом, його симптомів не спостерігалося, в цілому у неї було непогане здоров'я.

Про це OBOZREVATEL розповіли друзі дівчини, зазначивши, позаминулої суботи, 3 жовтня, у неї почали відмовляти кінцівки, але симптомів застуди не було. Перед цим тільки боліла шия, але рідні подумали, що десь продуло.

"У Інни відмовило тіло нижче шиї, КТ через два дні показав двосторонню пневмонію, а тест підтвердив ковід. Лікуючий невролог поставив діагноз "ковід з ускладненням синдромом Гійєна Барре". Протягом останніх двох тижнів лікарі намагалися зробити все можливе, але Інна впала в кому, а у вівторок (20 жовтня. – ред), о 6.30 ранку померла", – розповіла подруга Інни Волкової Вероніка Кобзиста.

За її словами, у Інни не витримало серце. Перед тим, з десятої вечора почав скакати тиск, згодом серце припинило качати кров. Всі, хто контактував з Інною, зробили тест на наявність коронавірусу, але він ні в кого не підтвердився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чорноморській лікарні від COVID-19 померла 68-річна медсестра, міські лікарні відмовилися її приймати через відсутність місць.

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