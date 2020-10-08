Коронавірус в Україні посилив властивості інфікувати людей, – академік

Новий тип коронавірусу SARS-CoV-2 за період пандемії в Україні та світі не послабшав, а навпаки – його властивості інфікувати людей посилилися.

Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко. Зазначимо, що на початку жовтня у світ вийшла його книга про новий вірус "Світова коронавiрусна криза".

"Це трапилося за рахунок мутацій у структурі рибонуклеїнової кислоти, з якої складається геном COVID-19. Якщо конкретніше – зміни відбулися в шиповидному протеїні, який розташовується на поверхні вірусу і стирчить із нього, немов шип", – пояснив він.

Коронавірус в Україні не послабшав

За його словами, якщо в березні коронавірус із такою мутацією становив 30 відсотків у популяції COVID-19, то тепер – більше 90 відсотків. Цілком можливо, припустив академік, що це і призвело до значного зростання кількості хворих, яке зараз відбувається не тільки в Україні, але і в усьому світі.

Водночас вчений підкреслив, що, на щастя, мутація нового вірусу не обернулася збільшенням смертності від нього і не ускладнила перебіг хвороби.

Академік Сергій Комісаренко вважає, що здатність коронавірусу інфікувати людей посилилася. Факти

"А також не призвела до змін у структурі протеїнів, проти яких спрямовано вакцини, що нині проходять випробування. Зауважу, що мутації в коронавірусі відбуваються не дуже часто – у ньому є механізми, які стримують цей процес", – підсумував Комісаренко.

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