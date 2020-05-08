Коронавірус у дітей: анестезіолог назвав головну відмінність хвороби

Діти порівняно рідше хворіють на новий тип коронавірусу COVID-19, ніж дорослі, й загалом легше переносять це захворювання.

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Тому їм не так часто потрібна госпіталізація. Про це в інтерв’ю DT.ua повідомив доктор медичних наук, професор-анестезіолог Володимир Корсунов.

"Діти теж хворіють. Але серед маленьких пацієнтів зафіксовано значно менше смертей від COVID-19, ніж серед дорослих", – сказав він.

За словами медика, ключова відмінність полягає у тому, що діти вкрай рідко хворіють важко. Водночас це не означає, що у них не трапляються ускладнення цієї хвороби.

"Якщо у дорослих кожен п'ятий буде вимагати госпіталізації через розвиток пневмонії або важчих станів, то серед дітей, за закордонними даними, важко хворіють лише приблизно 6%. Та й смертність значно нижча", – пояснив Корсунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфекціоністка Людмила Палатна зазначила, що у дітей протікання коронавірусу нагадує респіраторну інфекцію, але водночас має відмінні симптоми, на які варто звертати увагу батькам.