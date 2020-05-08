Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус у дітей: анестезіолог назвав головну відмінність хвороби

633
Читати матеріал російською

Діти порівняно рідше хворіють на новий тип коронавірусу COVID-19, ніж дорослі, й загалом легше переносять це захворювання.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Тому їм не так часто потрібна госпіталізація. Про це в інтерв’ю DT.ua повідомив доктор медичних наук, професор-анестезіолог Володимир Корсунов.

"Діти теж хворіють. Але серед маленьких пацієнтів зафіксовано значно менше смертей від COVID-19, ніж серед дорослих", – сказав він.

Коронавірус у дітей: анестезіолог назвав головну відмінність хвороби

За словами медика, ключова відмінність полягає у тому, що діти вкрай рідко хворіють важко. Водночас це не означає, що у них не трапляються ускладнення цієї хвороби.

"Якщо у дорослих кожен п'ятий буде вимагати госпіталізації через розвиток пневмонії або важчих станів, то серед дітей, за закордонними даними, важко хворіють лише приблизно 6%. Та й смертність значно нижча", – пояснив Корсунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфекціоністка Людмила Палатна зазначила, що у дітей протікання коронавірусу нагадує респіраторну інфекцію, але водночас має відмінні симптоми, на які варто звертати увагу батькам.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
діти вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини