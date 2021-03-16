Степанов сказав, у скількох українців були побічні реакції на вакцину CoviShield

Незначні побічні реакції після вакцинації проти COVID-19 препаратом CoviShield в Україні зафіксували у 0,5% щеплених (усього 361 такий випадок, із них тільки два, де був потрібний нагляд лікарів).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю "Укрінформу". Водночас, зазначив він, першу дозу препарату отримало більш ніж 62 тисячі українців.

Що стосується двох вакцинованих, за якими після уколу спостерігали лікарі, то в одному випадку це був початок анафілактичного шоку через алергічну реакцію. У другому – підвищення температури протягом двох діб.

"Такі реакції можуть бути на будь-яку вакцину, це імунобіологічний препарат, тому в особи, якій притаманні алергічні реакції, таке може бути. 0,5% – це дуже мала кількість", – підкреслив Степанов.

Також він пояснив, що півгодинне спостереження за пацієнтом після вакцинації необхідне саме для того, щоб вчасно виявити розвиток алергії.

"30 хвилин людина перебуває під наглядом. Тому що реакція негайного типу проявляється протягом 20-30 хвилин. Далі вже такої реакції не буде. Але таку реакцію дуже швидко купірують медичні працівники", – сказав він.

Решта реакцій, які було зафіксовано в щеплених проти COVID-19 осіб, незначні. Це або підвищення температури, або головний біль, або почервоніння в місці введення вакцини, додав міністр.

Вакцина виробництва Індії CoviShield

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Україні за минулу добу, 15 березня, щеплення проти коронавірусу зробили 8928 осіб. Від початку кампанії вакцинації було щеплено 62 083 українців.

Опитування Центру Разумкова показало, що більш ніж половина українців (51,5%) не збирається вакцинуватися проти коронавірусу. 12% громадян мають намір зробити щеплення в найближчому майбутньому (або вже щеплені). 16% опитаних мають намір це зробити, але пізніше.

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