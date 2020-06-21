Коронавірус слабшає і незабаром може зникнути, – лікар із Італії

Новий тип коронавірусу (COVID-19) поступово слабшає і незабаром може вимерти сам собою, навіть без застосування вакцини.

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З такою заявою виступив один із кращих італійських лікарів професор Маттео Бассетті, за що піддався критиці з боку колег. Про це повідомляє Daily Mail.

Зокрема, експерт із Італії переконаний, що коронавірус, який колись був "агресивним тигром", ослаб і став більше схожий на "дику кішку".

Лікар із Італії Маттео Бассетті вважає, що коронавірус може зникнути сам собою

На думку професора, вірус "змінює свою серйозність", адже тепер пацієнти спокійно переносять симптоми інфекції, які ще на початку пандемії призводили до смертей.

"Якщо ослаблення вірусу правильне, COVID-19 може навіть зникнути без вакцини, ставши настільки слабким, що вимре сам собою", – стверджує заявив він.

Зазначається, що в останні місяці провідний італійський лікар неодноразово говорив, що пацієнти з коронавірусом, за його спостереженнями, почуваються набагато краще, ніж інфіковані ще на початку епідемії в Італії.

Професор Бассетті передбачає, що це може бути через генетичну мутацію у вірусі, що робить його менш смертоносним. А також через покращене лікування або те, що люди не заражаються такими великими групами завдяки дотримуванню правил соціального дистанціювання.

Однак інші вчені відповіли скептично на такі переконання лікаря, сказавши, що немає ніяких наукових доказів того, що вірус взагалі змінився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що пандемія COVID-19 вступила в нову фазу, небезпечнішу, ніж попередня.