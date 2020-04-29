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/ Пульмонологія

Коронавірус щороку! Вчені попередили про підступність COVID-19

1.4т
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Учені попередили, що взимку, в більш холодних кліматичних умовах, спалах коронавірусу може відновитися.

Як пише Daily Mail, таке припущення висловили на інформаційному форумі зі швидких досліджень, який очолює головний вчений Австралії Алан Фінкель. Група вже попередила, що австралійці можуть зіткнутися зі щорічним зимовим сезоном COVID-19.

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Хоча немає переконливих даних, що демонструють зв'язок між зимою та зростанням випадків коронавірусу, поточні дослідження припускають сплеск передання збудника в більш холодному кліматі.

Коронавірус щороку! Вчені попередили про підступність COVID-19

msn.com

"Дослідження показують, що зима матиме певний вплив на поширення та серйозність COVID-19, оскільки більш низька вологість і температура повітря можуть підвищити життєздатність і вірулентність вірусу, а отже, і його інфекційність", – йдеться на сайті Австралійської академії наук.

Експерти також попереджають про можливе відновлення смертельного вірусу щороку.

"Найбільш ймовірний час для його повторення – зима", – зазначив директор Центру вірусних досліджень Вестмідского інституту професор Тоні Каннінгем.

Проте в доповіді також підкреслюється, що поведінка людини є основним чинником передання коронавірусу, і соціальні дистанції надають більший вплив на боротьбу зі спалахом, ніж зміна пір року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність в лікуванні навіть важкохворих із коронавірусом.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
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