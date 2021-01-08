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/ Пульмонологія

Коронавірус продовжує розмножуватися в тілі людини навіть після смерті – вчені

18.2т
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Коронавірус (COVID-19) продовжує розмножуватися в тілі людини навіть після її смерті.

Про це повідомили німецькі вчені з Гамбурзького університету, передає Le Monde. Дослідники визначили, що в тілах померлих пацієнтів більш ніж через 35 годин все ще спостерігалася реплікація вірусу SARS-CoV-2.

"Для підтвердження початкового діагнозу і кількісної оцінки вірусного навантаження під час надходження тіл до медичного відділення університетської клініки були взяті мазки з носоглотки. Потім тіла зберігали при температурі +4 градуси ... В горлі пацієнтів, які померли від COVID-19, дослідники знайшли присутність вірусу , який розмножувався протягом 35 годин після смерті", – розповіли вчені.

Медики відзначили, що це доводить факт, що COVID-19 зберігає свою здатність заражати в тканинах померлих протягом тривалого періоду часу і на незмінно високому рівні. Вони закликали бути обережними з тілами померлих, щоб уникнути будь-якого ризику інфікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, може бути більш заразним, ніж попередня версія вірусу.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина Гамбург
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