Коронавірус пошкоджує мозок: вчені заявили про критичну небезпеку інсульту

Ускладнення під час коронавірусу можуть викликати інсульт і пошкодження головного мозку в шести з десяти пацієнтів, які перебувають у критичному стані в лікарні.

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Такого висновку дійшли британські дослідники, переглянувши дані про 125 важкохворих людей із COVID-19. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що під час перебування в медзакладі у 62% пацієнтів спостерігався напад інсульту, тоді як майже у третини розвинулися психоз або симптоми, схожі на деменцію (безумство).

COVID-19 призводить до тяжких наслідків для здоров'я пацієнта

Вчені пояснюють, що в пацієнтів розвиваються небезпечні згустки крові, які можуть викликати смертельні інсульти, якщо вони мігрують у мозок і перекривають його кровопостачання. На думку фахівців, вони викликані сильним запаленням під час коронавірусної інфекції.

Також вважається, що це запалення в головних артеріях, які ведуть до мозку, є причиною психіатричних проблем, які спостерігаються у деяких пацієнтів.

Вчені з університетів Ліверпуля, Саутгемптона, Ньюкасла і Лондонського університетського коледжу визнають, що їхнього дослідження занадто мало, щоб робити тверді висновки. За словами фахівців, не можна виключити можливість того, що ці люди жили з такими недіагностованими захворюваннями раніше.

"Це нагадує нам, що COVID-19 – більше, ніж респіраторна інфекція, і що нам потрібно розглянути його зв'язок із низкою інших захворювань. Проте, оскільки це тільки серія повідомлень про випадки пацієнтів, які спостерігали фахівці лікарень певного типу, ми не можемо бути впевнені, що ці захворювання насправді були викликані коронавірусом або просто відбувалися одночасно", – підкреслили рецензенти дослідження, яке все ще триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком пандемії коронавірусу пацієнти стали все частіше скаржитися на "дивні симптоми", які медики називають панічними атаками.