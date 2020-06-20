Коронавірус змінює ДНК: Богомолець пояснила повторне зараження

Коронавірус переформатовує клітину ДНК людини, вона перестає розпізнавати його як загрозу і не формує імунітет.

В цьому полягає причина повторного зараження на COVID-19, розповіла в ефірі ObozTV заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

"Повторне зараження залежить від того, що організм людини перестає пам’ятати і не формує стійкий імунітет. Клітина забуває, що була така вірусна інфекція і починає наново з нею боротися", – пояснила лікарка.

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Вона констатувала, що віруси намагаються бути "розумнішими" за людей. "Але в будь-якій епідемії треба бути оптимістами. Так, віруси і бактерії інколи приводять до смертності, але не було такого, щоб ми їх не перемогли і не знищили. Тому все одно перемога буде за нами", – запевнила Богомолець.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв заявив, що випадки повторного зараження коронавірусом не можуть носити масовий характер. За його словами, шанси людей, що перехворіли на COVID-19, заразитися ним знову, "досить невисокі".