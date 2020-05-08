Новий тип коронавірусу COVID-19, який від початку пандемії забрав життя понад 270 тисяч людей на планеті, захворювання значно тяжче й пов'язане з вищими ризиками смерті, ніж ГРВІ чи грип.

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Про це в інтерв’ю DT.ua повідомив доктор медичних наук, професор-анестезіолог Володимир Корсунов. За його словами, середній показник смертності від нового вірусу в світі становить 6%.

"Жодне з наявних респіраторних вірусних захворювань не дає таких високих показників. Навіть у разі грипу смертність значно нижча від одного відсотка. До того ж досі не зовсім зрозуміло, як прогнозувати розвиток подій. Теоретично ми знаємо, що люди віком 60+, із супутніми патологіями, цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою тощо мають вищі показники смертності. Але хворіють і молоді. І помирають теж", – зауважив він.

Коронавірус небезпечніший за грип

Медик підкреслив, що досі не зовсім зрозуміло, як коронавірус пошкоджує організм людини і в якому напрямі діяти. Та й навіть дуже якісні апарати ШВЛ у висококваліфікованих відділеннях інтенсивної терапії дозволяють урятувати не більше 20-30% тяжких пацієнтів.

Водночас фахівці акцентують на тому, що вірус уражає не так легені, як кров. Зокрема, знищує гемоглобін, "вирізає" з його молекули залізо, яке нагромаджується в легеневих макрофагах, клітинах імунної системи.

"Так запускається дуже сильний запальний процес. Тож, можливо, йдеться про хімічний пневмоніт, а не про вірусне ураження легеневої тканини. Плюс зниження транспортування кисню: еритроцити не можуть його приєднати, як під час отруєння чадним газом, наприклад. Коли чадний газ з'єднується з гемоглобіном, той більше не приєднує кисню. Це те, що зараз обговорюється. До чого прийдуть, незрозуміло", – припускає Корсунов.

Коронавірус небезпечніший за грип

Він нагадав, що нині немає чітких рекомендацій щодо терапії цього захворювання. Натомість існує дуже багато суперечливих версій і дискусій щодо тих чи інших препаратів для лікування коронавірусу.

"В Україні немає таких препаратів, як ремдесивір. І немає якісних досліджень, які б дозволили зрозуміти, чи є сенс їх призначати, чи справді вони знижують смертність. Тобто ліків від COVID-19 на цей момент немає. І профілактики у вигляді вакцини – теж. Тому коронавірус значно відрізняється від інших відомих ГРВІ", – додав медик.

Він підкреслив, що грип лікується озельтамівіром: чим раніше його дав, тим більше шансів не захворіти тяжко. І те, що цей препарат допомагає, є доведеним фактом.

"Тут же немає таких ліків. Російська рулетка. Як доля розпорядиться. Яке вірусне навантаження отримав організм, як швидко буде реплікуватися вірус? На жаль, цього неможливо ні передбачити, ні прорахувати", – підсумував Корсунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців зробити восени обов'язкове щеплення від сезонного грипу, щоб уникнути одночасних спалахів цього захворювання й коронавірусу COVID-19.

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