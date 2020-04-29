Коронавірус не зникне: китайські вчені дали важливий прогноз для людства

Вчені з Китаю попередили, що коронавірус нікуди не зникне і стане сезонним захворюванням, подібним до грипу.

Своїми висновками поділилася група китайських вірусологів і медичних дослідників із Пекіна, пише Daily Mail.

"Швидше за все, це епідемія, яка довгий час уже співіснує з людьми, стане сезонною і підтримуватиметься у людському тілі", – заявив директор Інституту біології патогенів у Китайській академії медичних наук Чжин Ци.

Коронавірус не зникне: китайські вчені дали важливий прогноз patrika.com

За словами вчених, надалі буде ще більше безсимптомних хворих, які масово поширюватимуть вірус, що буде практично неможливо відстежити.

Крім того, китайські дослідники також уточнили, що вони не знайшли доказів того, що поширення вірусу сповільниться влітку.

Начальник відділу інфекційних захворювань Першої лікарні Пекінського університету Ван Гуйцян пояснив це тим, що вірус чутливий до тепла, але він піддається впливу температури 56 градусів за Цельсієм протягом 30 хвилин, а погода ніколи не стане такою спекотною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше японський лікар-інфекціоніст Сато Акіхіро заявив, що за найгіршим прогнозом коронавірус стане сезонним захворюванням і після закінчення пандемії атакуватиме щороку.