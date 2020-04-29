Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус не зникне: китайські вчені дали важливий прогноз для людства

4.9т
Читати матеріал російською

Вчені з Китаю попередили, що коронавірус нікуди не зникне і стане сезонним захворюванням, подібним до грипу.

Своїми висновками поділилася група китайських вірусологів і медичних дослідників із Пекіна, пише Daily Mail.

"Швидше за все, це епідемія, яка довгий час уже співіснує з людьми, стане сезонною і підтримуватиметься у людському тілі", – заявив директор Інституту біології патогенів у Китайській академії медичних наук Чжин Ци.

Коронавірус не зникне: китайські вчені дали важливий прогноз

Коронавірус не зникне: китайські вчені дали важливий прогноз

patrika.com

За словами вчених, надалі буде ще більше безсимптомних хворих, які масово поширюватимуть вірус, що буде практично неможливо відстежити.

Крім того, китайські дослідники також уточнили, що вони не знайшли доказів того, що поширення вірусу сповільниться влітку.

Начальник відділу інфекційних захворювань Першої лікарні Пекінського університету Ван Гуйцян пояснив це тим, що вірус чутливий до тепла, але він піддається впливу температури 56 градусів за Цельсієм протягом 30 хвилин, а погода ніколи не стане такою спекотною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше японський лікар-інфекціоніст Сато Акіхіро заявив, що за найгіршим прогнозом коронавірус стане сезонним захворюванням і після закінчення пандемії атакуватиме щороку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини