Коронавірус "навчився" проникати в серце: наслідки можуть бути смертельними

Новий тип коронавірусу, вплив якого на багато органів зараженої людини давно доведено вченими, здатен сильно вражати серце, що може призвести до летального результату.

Такого висновку дійшли фахівці з Німеччини, які провели два незалежні дослідження. Про це повідомляє Daily Mail.

Зокрема, перше дослідження під керівництвом учених із Університетської клініки Франкфурта було присвячено оцінці показників здоров'я серця в 100 осіб, які пережили коронавірусну інфекцію.

Коронавірус вражає серце

П'ятдесят учасників цього експерименту були здорові до зараження COVID-19, ще 57, які були схожими (з урахуванням віку, раси та статі), мали фактори ризику виникнення проблем із серцем.

Дослідники побачили ознаки пошкодження серця на МРТ, взятих у 78 зі 100 пацієнтів, які вижили. Майже в 76% вони помітили високі рівні білка під назвою тропонін, які можна порівняти з тим, що спостерігається у людини, яка перенесла серцевий напад.

Ще в 60 учасників були ознаки запалення серця, хоча в середньому минув тільки 71 день після того, як у них діагностували коронавірус.

У другому дослідженні вчені з Університетського серцево-судинного центру в Гамбурзі проаналізували тканини серця 39 осіб, які померли після зараження COVID-19. Більше половини з них мали високі рівні вірусу у своїх серцях.

Стрілки вказують на ділянки серця тих, хто вижили після COVID-19, які стали більш товстими й запаленими після зараження

"Ці нові дані надають гостроцікаві докази того, що COVID-19 пов'язаний принаймні з деяким компонентом пошкодження міокарда, можливо, внаслідок прямої вірусної інфекції серця", – пояснюють учені.

Вони додали, що якщо подальші дослідження продовжать показувати аналогічні результати, пандемія COVID-19 може спровокувати хвилю серцевих захворювань.

"Якщо це трапиться, тоді криза коронавірусу не зменшиться, а замість цього переміститься на новий рівень серцевої недостатності та інших хронічних серцево-судинних ускладнень", – зазначають фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час коронавірусу й серцевого нападу може проявитися схожий симптом – задишка. У пресслужбі Британського фонду серця (BHF) пояснили, як розрізнити ці захворювання.