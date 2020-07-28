Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус "навчився" проникати в серце: наслідки можуть бути смертельними

  • Вчені виявили тривожні ознаки враження серця у людей, які вижили або померли від COVID-19

  • Так, більше 75% тих, хто вижили, мали високий рівень білка в крові, який зазвичай вказує на те, що пацієнт переніс серцевий напад

  • Серед тих, хто померли після зараження COVID-19, більше 60% мали вірус у серцевому м'язі

3.6т
Читати матеріал російською

Новий тип коронавірусу, вплив якого на багато органів зараженої людини давно доведено вченими, здатен сильно вражати серце, що може привести до летального результату.

Такого висновку дійшли фахівці з Німеччини, які провели два незалежні дослідження. Про це повідомляє Daily Mail.

Так, перше дослідження під керівництвом вчених із Університетської клініки Франкфурта було присвячено оцінці показників здоров'я серця у 100 осіб, які пережили коронавірусну інфекцію.

Коронавірус вражає серце

Коронавірус вражає серце

П'ятдесят учасників цього експерименту були здорові до зараження COVID-19, ще 57, які були схожими (з точки зору віку, раси та статі), мали фактори ризику виникнення проблем з серцем.

Дослідники побачили ознаки пошкодження серця на МРТ, взятих у 78 зі 100 пацієнтів, які вижили. Майже у 76% вони помітили високі рівні білка під назвою тропонін, які можна порівняти з тим, що спостерігається у людини, котра перенесла серцевий напад.

Ще у 60 учасників були ознаки запалення серця, хоча в середньому минув тільки 71 день після того, як у них діагностування коронавірус.

У другому дослідженні вчені з Університетського серцево-судинного центру в Гамбурзі проаналізували тканини серця 39 осіб, які померли після зараження COVID-19. Більше половини з них мали високі рівні вірусу в своїх серцях.

Стрілки вказують на ділянки серця тих, хто вижили після COVID-19, які стали більш товстими і запаленими після зараження

Стрілки вказують на ділянки серця тих, хто вижили після COVID-19, які стали більш товстими і запаленими після зараження

"Ці нові дані надають інтригуючі докази того, що COVID-19 пов'язаний, принаймні, з деяким компонентом пошкодження міокарда, можливо, в результаті прямої вірусної інфекції серця", – пояснюють вчені.

Вони додали, що якщо подальші дослідження продовжать показувати аналогічні результати, пандемія COVID-19 може спровокувати хвилю серцевих захворювань.

"Якщо це трапиться, тоді криза коронавірусу не зменшиться, а замість цього переміститься на новий рівень серцевої недостатності та інших хронічних серцево-судинних ускладнень", – зазначають фахівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час коронавірусу і серцевого нападу може проявитися схожий симптом – задишка. У пресслужбі Британського фонду серця (BHF) пояснили, як розрізнити ці захворювання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини