Коронавірус мутував і став у 10 разів заразнішим, – учені

Дослідження показало, версія коронавірусу (COVID-19), яка мутувала, більш заразна, тому що вона "не ламається" так часто, перебуваючи всередині тіла.

Фахівці з Дослідницького інституту Скріппса у Флориді з'ясували, що мутація під назвою D614G дає вірусу більшу кількість гострих білків, які він використовує для проникнення, а також робить ці білки більш стабільними, полегшуючи тим самим процес потрапляння вірусу в клітини, передає Daily Mail.

У результаті вірус став приблизно в 10 разів більше заразним, ніж на самому початку пандемії.

Учені відзначили, що саме ця мутація стала домінуючим штамом у COVID-19 в Великобританії, США, Канаді та Італії.

Як зазначив голова наукового центру Access Health International Вільям Хезелтайн, результати експерименту, можливо, пояснюють таке стрімке поширення вірусу в Америці. При цьому вчений також підкреслив, що результати дослідження можуть свідчити про те, що мутації можуть не тільки збільшувати небезпеку вірусу, а й навпаки, знижувати її.

Провідний дослідник дослідження інституту Скріппса, доктор Хайрюн Чо, заявив, що мутація, очевидно, "компенсувала" слабкість білка "шпильки" в минулому.

"Епідеміологічне дослідження пояснює, чому поширення [варіанту G] в Європі і США було дуже швидким. Це було не просто випадковістю. Цікаве питання полягає в тому, чому віруси, що несуть більш стабільний SG614, здаються більш переданими, не приводячи до значної різниці в тяжкості захворювання. Можливо, що більш високі рівні функціонального білка S, які спостерігаються з SG614, збільшують ймовірність передачі від хоста до хосту, але інші фактори обмежують швидкість і ефективність реплікації всередині хоста", – заявив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мутація коронавірусу, виявлена на оптовому ринку в Пекіні, більш заразна, ніж знайдений в Ухані вірус.

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