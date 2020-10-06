Коронавірус може жити на шкірі людини 9 годин: вчені вказали на важливість миття рук

Новий тип коронавірусу (COVID-19) може жити на шкірі людини протягом приблизно дев'яти годин, що учетверо довше, ніж вірус грипу А.

Це з'ясувала команда вчених із Медичного університету префектури Кіото в Японії, передає Daily Mail. За їхніми словами, така інформація може допомогти в розробленні підходів до запобігання передачі інфекції через контакт і показує, наскільки важливо мити руки.

Під час лабораторних експериментів фахівці протестували людську шкіру зі зразків судово-медичної експертизи. В іншому разі її б все одно використовували для шкірних трансплантатів, а вони, пояснюють вчені, вдалися до цього, щоб не заразити здорових добровольців.

Так, клітини шкіри були змішані зі зразками COVID-19 і вірусу грипу А, який також поширюється повітряно-крапельним шляхом і в разі контакту з людьми.

Результати показали, що вірус грипу живе на шкірі приблизно 1,8 години. Тоді як час виживання коронавірусу становило майже дев'ять годин, що вчетверо більше, ніж у штаму грипу.

"Ці результати показують, що SARS-CoV-2 має помітно вищу стабільність на шкірі людини. У разі змішування зі слизом із зразків верхніх дихальних шляхів коронавірус жив до 11 годин порівняно з 1,69 годинами для вірусу грипу", – зазначили дослідники.

Вони додали, що після експерименту обидва віруси були повністю інактивовані протягом 15 секунд за допомогою дезинфікуючого засобу для рук, що містив 80% спирту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти Єльського університету (США) припустили, що звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню на коронавірус завдяки виробленню інтерферону.