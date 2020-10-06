Коронавірус може жити на шкірі людини 9 годин: вчені вказали на важливість миття рук

Новий тип коронавірусу (COVID-19) може жити на шкірі людини протягом приблизно дев'яти годин, що учетверо довше, ніж вірус грипу А.
Це з'ясувала команда вчених із Медичного університету префектури Кіото в Японії, передає Daily Mail. За їхніми словами, така інформація може допомогти в розробленні підходів до запобігання передачі інфекції через контакт і показує, наскільки важливо мити руки.
Під час лабораторних експериментів фахівці протестували людську шкіру зі зразків судово-медичної експертизи. В іншому разі її б все одно використовували для шкірних трансплантатів, а вони, пояснюють вчені, вдалися до цього, щоб не заразити здорових добровольців.
Так, клітини шкіри були змішані зі зразками COVID-19 і вірусу грипу А, який також поширюється повітряно-крапельним шляхом і в разі контакту з людьми.
Результати показали, що вірус грипу живе на шкірі приблизно 1,8 години. Тоді як час виживання коронавірусу становило майже дев'ять годин, що вчетверо більше, ніж у штаму грипу.
"Ці результати показують, що SARS-CoV-2 має помітно вищу стабільність на шкірі людини. У разі змішування зі слизом із зразків верхніх дихальних шляхів коронавірус жив до 11 годин порівняно з 1,69 годинами для вірусу грипу", – зазначили дослідники.
Вони додали, що після експерименту обидва віруси були повністю інактивовані протягом 15 секунд за допомогою дезинфікуючого засобу для рук, що містив 80% спирту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти Єльського університету (США) припустили, що звичайна застуда може допомогти запобігти захворюванню на коронавірус завдяки виробленню інтерферону.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".