Коронавірус може "жити" на грошах і телефонах 28 днів – дослідження

Щоб зупинити його поширення, деякі магазини в Австралії перейшли на варіанти безготівкової оплати

Крім того, на паперових банкнотах новий вірус виживає довше, ніж на пластикових

SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, на деяких поверхнях зберігається довше, ніж грип

Частинки вірусу COVID-19 упродовж 28 днів можуть виживати і "процвітати" за прохолодніших температур на банкнотах, а також скляних і сталевих поверхнях, наприклад, як у мобільних телефонах.

Такого висновку дійшли фахівці австралійської Організації наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO). Як повідомляє Daily Mail, в результаті багато магазинів у великих містах країни перейшли на варіанти безготівкової оплати, щоб зупинити поширення вірусу.

"За 20°С, приблизно кімнатної температури, ми виявили, що вірус був надзвичайно стійким, виживаючи впродовж 28 днів на гладких поверхнях, таких як скло на екранах мобільних телефонів і пластикові банкноти", – пояснила заступниця директора Австралійського центру готовності до захворювань Деббі Іглз.

Вчені кажуть, що COVID-19 здатен виживати на поверхні грошей і телефонів

За її словами, результати підкреслили те, наскільки стійкий коронавірус, особливо порівняно з вірусом грипу A, який може вижити тільки за аналогічних обставин протягом 17 днів.

Зазначається, що на паперових банкнотах COVID-19 зберігається довше, ніж на пластикових. Дослідники зробили такі висновки, висушивши вірус у штучному слизі на різних тестових поверхнях у концентраціях, виявлених у інфікованих пацієнтів.

Так, протягом місяця COVID-19 було проаналізовано і повторно ізольовано, щоб визначити ступінь його виживання. Тестування показало, що цей час значно скоротився, коли температура піднялася вище 30-40°С.

SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, на деяких поверхнях зберігається на 11 днів довше, ніж грип

Відомо, що до експериментів приєдналися вже десятки великих магазинів у Сіднеї і Мельбурні – людей змушують розплачуватися за покупки за допомогою безконтактних карт. І останнє дослідження споживчих платежів показало, що використання готівки впало до 27 відсотків від усіх транзакцій.

"Наші результати показують, що SARS-CoV-2 може залишатися заразним на поверхнях протягом тривалих періодів часу, що посилює необхідність у таких передових методах, як регулярне миття рук і чищення поверхонь", – підкреслила Деббі Іглз, зазначивши, що такі дії сприятимуть запровадженню в країні заходів у відповідь на поширення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що коронавірус не поширюється через дверні ручки або вимикачі. За словами професорки медицини Каліфорнійського університету Моніки Ганді, будь-який вірус, залишений на поверхні, зазвичай недостатньо сильний, щоб викликати захворювання.

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