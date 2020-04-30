Коронавірус може залишатися глибоко в легенях після лікування: вчені зробили тривожне відкриття

Пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть як і раніше мати глибоко в легких частки нового коронавірусу.
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Як пише South China Morning Post з посиланням на дослідження групи вчених з Китаю, така залишкова інфекція не може бути виявлена в ході звичайних тестів.
Коронавірус може жити в легенях у тих, хто видужав
Вони досліджували випадок 78-річної пацієнтки, яка була госпіталізована з COVID-19 і пройшла курс лікування, за підсумками якого тести (на основі аналізу мазків з носової і ротової порожнини) виявилися три рази поспіль негативними.
Обстеження методом комп'ютерної томографії також показало значне поліпшення стану пацієнтки, проте на наступний день вона несподівано померла від серцевого нападу.
Розтин і проведене дослідження під електронним мікроскопом виявили сліди часток коронавірусу в глибоких тканинах легенів. При цьому ознаки вірусу були відсутні в тканинах печінки, серця, кишечника і в кістковому мозку.
Китайські медики констатували, що приховані штами в легенях не викликали ніяких явних симптомів.
Дослідження може пролити світло на те, чому деякі пацієнти, що одужали, пізніше знову визнаються інфікованими COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вражає легені не відразу, а тільки при важкій формі хвороби, поступово ущільнюючи їх до подоби гуми.
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