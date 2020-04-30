Коронавірус може залишатися глибоко в легенях після лікування: вчені зробили тривожне відкриття

Пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть як і раніше мати глибоко в легких частки нового коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише South China Morning Post з посиланням на дослідження групи вчених з Китаю, така залишкова інфекція не може бути виявлена в ході звичайних тестів.

Коронавірус може жити в легенях у тих, хто видужав

Вони досліджували випадок 78-річної пацієнтки, яка була госпіталізована з COVID-19 і пройшла курс лікування, за підсумками якого тести (на основі аналізу мазків з носової і ротової порожнини) виявилися три рази поспіль негативними.

Обстеження методом комп'ютерної томографії також показало значне поліпшення стану пацієнтки, проте на наступний день вона несподівано померла від серцевого нападу.

Розтин і проведене дослідження під електронним мікроскопом виявили сліди часток коронавірусу в глибоких тканинах легенів. При цьому ознаки вірусу були відсутні в тканинах печінки, серця, кишечника і в кістковому мозку.

Китайські медики констатували, що приховані штами в легенях не викликали ніяких явних симптомів.

Дослідження може пролити світло на те, чому деякі пацієнти, що одужали, пізніше знову визнаються інфікованими COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вражає легені не відразу, а тільки при важкій формі хвороби, поступово ущільнюючи їх до подоби гуми.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!