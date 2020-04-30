Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус може залишатися глибоко в легенях після лікування: вчені зробили тривожне відкриття

679
Читати матеріал російською

Пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть як і раніше мати глибоко в легких частки нового коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише South China Morning Post з посиланням на дослідження групи вчених з Китаю, така залишкова інфекція не може бути виявлена в ході звичайних тестів.

Коронавірус може жити в легенях у тих, хто видужав

Коронавірус може жити в легенях у тих, хто видужав

Вони досліджували випадок 78-річної пацієнтки, яка була госпіталізована з COVID-19 і пройшла курс лікування, за підсумками якого тести (на основі аналізу мазків з носової і ротової порожнини) виявилися три рази поспіль негативними.

Обстеження методом комп'ютерної томографії також показало значне поліпшення стану пацієнтки, проте на наступний день вона несподівано померла від серцевого нападу.

Розтин і проведене дослідження під електронним мікроскопом виявили сліди часток коронавірусу в глибоких тканинах легенів. При цьому ознаки вірусу були відсутні в тканинах печінки, серця, кишечника і в кістковому мозку.

Китайські медики констатували, що приховані штами в легенях не викликали ніяких явних симптомів.

Дослідження може пролити світло на те, чому деякі пацієнти, що одужали, пізніше знову визнаються інфікованими COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вражає легені не відразу, а тільки при важкій формі хвороби, поступово ущільнюючи їх до подоби гуми.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
дослідження вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – майже 227 тисяч.

  • Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини