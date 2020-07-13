Коронавірус може вражати серце: наслідки будуть незворотні

Пацієнти з коронавірусом можуть страждати від незворотного пошкодження серця в результаті боротьби з цією хворобою.

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Так, у більш ніж половини з 1216 інфікованих COVID-19 із 69 країн світу, яким зробили сканування серця, виявили аномальні зміни в цьому органі. Про це з посиланням на британських вчених повідомляє Daily Mail.

Згідно з дослідженням British Heart Foundation, у кожного восьмого хворого були ознаки "важкої дисфункції" в серці, й лікарі не могли знайти іншого пояснення, окрім коронавірусу.

Хворі на COVID-19 страждають від проблем із серцем

Тому вчені переконані, що COVID-19 може викликати повсюдне пошкодження життєво важливих органів, а в деяких пацієнтів виникають проблеми зі здоров'ям, які триватимуть місяцями і навіть роками після зараження.

Довготривалі наслідки можуть включати в себе кашель, задишку і зниження частоти легень, а також є свідчення того, що вірус може вражати мозок і нирки.

Один із дослідників, лікар-кардіолог в Единбурзькому університеті, професор Марк Двек назвав COVID-19 складним "мультисистемним захворюванням", яке може здійснювати глибокий вплив на велику кількість органів, включаючи серце.

"Багато лікарів не наважувалися замовити ехокардіограму для пацієнтів із коронавірусом, бо це додаткова процедура, яка передбачає тісний контакт із хворими. Наша робота засвідчує, що ці сканування важливі – вони покращили лікування для третини пацієнтів, які його отримали", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені заявили, що коронавірус може проникати безпосередньо в клітини серця через судини і розмножуватися там.