Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Коронавірус може вражати серце: наслідки будуть незворотні

  • Британські вчені заявляють, що коронавірус сильно пошкоджує серце

  • Вони провели дослідження на пацієнтах, у яких, як підозрювали лікарі, виникали проблеми із серцем саме за наявності COVID-19

  • Кожен восьмий із них мав ознаки «важкої дисфункції», а більш ніж у половини розвивалися різні аномалії

  • Водночас стверджується, що до зараження коронавірусом більшість пацієнтів мали здорові серця

3.2т
Читати матеріал російською

Пацієнти з коронавірусом можуть страждати від незворотного пошкодження серця в результаті боротьби з цією хворобою.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, у більш ніж половини з 1216 інфікованих COVID-19 із 69 країн світу, яким зробили сканування серця, виявили аномальні зміни в цьому органі. Про це з посиланням на британських вчених повідомляє Daily Mail.

Згідно з дослідженням British Heart Foundation, у кожного восьмого хворого були ознаки "важкої дисфункції" в серці, й лікарі не могли знайти іншого пояснення, окрім коронавірусу.

Хворі на COVID-19 страждають від проблем із серцем

Хворі на COVID-19 страждають від проблем із серцем

Тому вчені переконані, що COVID-19 може викликати повсюдне пошкодження життєво важливих органів, а в деяких пацієнтів виникають проблеми зі здоров'ям, які триватимуть місяцями і навіть роками після зараження.

Довготривалі наслідки можуть включати в себе кашель, задишку і зниження частоти легень, а також є свідчення того, що вірус може вражати мозок і нирки.

Один із дослідників, лікар-кардіолог в Единбурзькому університеті, професор Марк Двек назвав COVID-19 складним "мультисистемним захворюванням", яке може здійснювати глибокий вплив на велику кількість органів, включаючи серце.

"Багато лікарів не наважувалися замовити ехокардіограму для пацієнтів із коронавірусом, бо це додаткова процедура, яка передбачає тісний контакт із хворими. Наша робота засвідчує, що ці сканування важливі – вони покращили лікування для третини пацієнтів, які його отримали", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені заявили, що коронавірус може проникати безпосередньо в клітини серця через судини і розмножуватися там.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини