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/ Пульмонологія

Коронавірус може стати більш заразним через мутацію, – головний інфекціоніст США

1.1т
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Новий коронавірус SARS-Cov-2, що викликає хворобу COVID-19, в разі мутації може ставати більш заразним.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США, радник Білого дому з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучи в інтерв'ю медичному журналу JAMA Netwok, опублікованому на YouTube-каналі видання (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

На його переконання, мутація збільшує концентрацію вірусу в організмі.

"На цей рахунок ведуться суперечки, але я вважаю, що отримані дані говорять нам про те, що існує певна мутація, яка прискорює реплікацію вірусу і збільшує його концентрацію в організмі", – заявив інфекціоніст і підкреслив, що водночас, учені поки не підтвердили, що в результаті мутації вірус стане небезпечніше для інфікованого.

Фахівець додав, що американська фармацевтична компанія Moderna приступить до третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в кінці липня. У такому випадку є ймовірність того, що до початку 2021 року вчені матимуть упевненість в тому, що вакцина безпечна і ефективна.

Нагадаємо, раніше Фаучі заявив, що жителям США не можна покладатися на створення доступної вакцини від COVID-19. Замість цього необхідно дотримуватися карантинних заходів, інакше кількість щоденних випадків зараження може вирости до 100 тисяч.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мутація коронавірусу, виявлена на оптовому ринку в Пекіні, більш заразна, ніж знайдений в Ухані вірус.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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