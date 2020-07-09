Коронавірус може призвести до пошкодження мозку, − вчені

Коронавірус може призвести до тяжких неврологічних ускладнень, включаючи запалення, психоз і марення.

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Про це свідчить дослідження, проведене вченими з Університетського коледжу Лондона, пише Reuters.

Вони описали 43 випадки пацієнтів з COVID-19, які перенесли тимчасову дисфункцію мозку, інсульт, пошкодження нерва або інші серйозні ураження мозку. Таким чином нейробіологи зафіксували нові докази його впливу на мозок.

"Мене турбує те, що зараз у нас мільйони людей з COVID-19. І якщо через рік у нас буде десять мільйонів людей, які видужали, і у цих людей буде когнітивний дефіцит, то це вплине на їх здатність працювати і здатність займатися повсякденною діяльністю", – заявив Едріан Оуен, нейробіолог з Канади.

За його словами, нові дані підкреслюють необхідність проведення детальних досліджень і збору даних для оцінки поширеності неврологічних і психіатричних ускладнень коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.