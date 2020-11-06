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/ Пульмонологія

Коронавірус може посилювати проблеми зі слухом, – лікарі

  • При COVID-19 у деяких пацієнтів посилюється шум у вухах

  • Цей стан може бути раннім симптомом коронавірусної інфекції

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Вчені виявили, що деякі люди можуть відчувати втрату слуху та шум у вухах протягом декількох місяців після зараження коронавірусом.

Дослідження проведено в Університеті Англія Раскін у Великобританії, пише MedicalXpress.

Вивчення симптомів тривалого COVID-19 виявило ознаку, яка може спостерігатися тривалий час після одужання. Увагу вчених було зосереджено на людях з вже існуючим тинітусом.

Тинітус – стан, що характеризується свистом, дзвоном, гудінням і шипінням в вусі – може бути викликаний безліччю факторів, включаючи вплив гучних звуків, пошкодження внутрішнього вуха та стрес.

Однак невелика кількість учасників повідомили, що цей стан з'явилося разом з першими симптомами коронавірусу. На думку дослідників, в деяких випадках погіршення слуху може бути тривалим симптомом COVID-19.

Так, 40% респондентів з коронавірусом повідомили про посилення шуму у вухах, 54% – не помітили змін і 4% – відзначили поліпшення стану.

Дослідження також показало, що стресові фактори, такі як страх заразитися ковідом, фінансові проблеми, самотність і проблеми зі сном, зробили шум у вухах більш неприємним у 32% респондентів.

MedOboz раніше повідомляв, що коронавірус здатний пошкоджувати мозок, викликаючи нейрокогнітівні зміни. Вчені припускають, що делірій разом з високою температурою може бути раннім маркером хвороби.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Англія
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