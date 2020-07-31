Коронавірус може пошкодити слух: страждає кожен восьмий
Вчені з Манчестерського університету Великобританії стверджують, що коронавірус може викликати проблеми зі слухом.
Такого висновку вони дійшли, провівши спостереження за пацієнтами з COVID-19, у яких спостерігалися такі наслідки зараження. Про це повідомляє Daily Mail.
Під час дослідження британські аудіологи відстежували 121 дорослого пацієнта з коронавірусною інфекцією. На проблеми зі слухом скаржився кожен восьмий із них.
Так, 16 осіб відповіли, що їхній слух погіршився через декілька тижнів після виписки. Вісім пацієнтів заявили, що погано чують, і ще стільки ж – що відчувають дзвін у вухах. Цікаво, що середній вік пацієнтів, які повідомили про проблеми зі слухом, становив 64 роки.
Дослідники зазначили, що й інші вірусні захворювання, такі як кір, епідемічний паротит і менінгіт, теж можуть викликати втрату слуху. Тоді як інші коронавіруси здатні пошкодити важливі нерви, що несуть інформацію в мозок і з нього.
"Тому теоретично можливо, що COVID-19 може викликати проблеми з частинами слуховий системи, враховуючи середнє вухо або равлика внутрішнього вуха", – пояснює провідний дослідник професор Кевін Манро.
Вчені з Манчестерського університету стверджують, що потрібно провести більше досліджень, щоб визначити причину зв'язку коронівирусу з проблемами слуху.
"Хоча ми досить впевнені в різниці між недавніми змінами слуху в пацієнтів й тими, які існували у них раніше, а також шуму в вухах, але закликаємо до обережності. Можливо, що інші фактори, крім COVID-19, можуть впливати на вже існуючу втрату слуху", – додав Манро.
За словами професора, до них можуть відноситися стрес і тривога, використання масок для обличчя, які ускладнюють спілкування, а також використовування для лікування COVID-19 ліків, які можуть пошкодити вухо, або інші фактори, пов'язані з важким захворюванням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Німеччини зазначили, що новий тип коронавірусу, вплив якого на багато органів заражено людини давно доведений вченими, здатний сильно вражати серце, що може привести до летального результату.