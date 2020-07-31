Коронавірус може пошкодити слух: страждає кожен восьмий

Вчені з Манчестерського університету Великобританії стверджують, що коронавірус може викликати проблеми зі слухом.

Такого висновку вони дійшли, провівши спостереження за пацієнтами з COVID-19, у яких спостерігалися такі наслідки зараження. Про це повідомляє Daily Mail.

Під час дослідження британські аудіологи відстежували 121 дорослого пацієнта з коронавірусною інфекцією. На проблеми зі слухом скаржився кожен восьмий із них.

Коронавірус викликає проблеми зі слухом

Так, 16 осіб відповіли, що їхній слух погіршився через декілька тижнів після виписки. Вісім пацієнтів заявили, що погано чують, і ще стільки ж – що відчувають дзвін у вухах. Цікаво, що середній вік пацієнтів, які повідомили про проблеми зі слухом, становив 64 роки.

Дослідники зазначили, що й інші вірусні захворювання, такі як кір, епідемічний паротит і менінгіт, теж можуть викликати втрату слуху. Тоді як інші коронавіруси здатні пошкодити важливі нерви, що несуть інформацію в мозок і з нього.

"Тому теоретично можливо, що COVID-19 може викликати проблеми з частинами слуховий системи, враховуючи середнє вухо або равлика внутрішнього вуха", – пояснює провідний дослідник професор Кевін Манро.

На проблеми зі слухом скаржиться кожен восьмий пацієнт із COVID-19

Вчені з Манчестерського університету стверджують, що потрібно провести більше досліджень, щоб визначити причину зв'язку коронівирусу з проблемами слуху.

"Хоча ми досить впевнені в різниці між недавніми змінами слуху в пацієнтів й тими, які існували у них раніше, а також шуму в вухах, але закликаємо до обережності. Можливо, що інші фактори, крім COVID-19, можуть впливати на вже існуючу втрату слуху", – додав Манро.

За словами професора, до них можуть відноситися стрес і тривога, використання масок для обличчя, які ускладнюють спілкування, а також використовування для лікування COVID-19 ліків, які можуть пошкодити вухо, або інші фактори, пов'язані з важким захворюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Німеччини зазначили, що новий тип коронавірусу, вплив якого на багато органів заражено людини давно доведений вченими, здатний сильно вражати серце, що може привести до летального результату.