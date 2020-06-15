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Коронавірус може негативно впливати на нервову систему: вчені зробили нове відкриття

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Учені з'ясували, що коронавірус (COVID-19) являє загрозу нервовій системі. Багато інфікованих мають головні болі і труднощі з концентрацією уваги.

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До такого висновку прийшли фахівці з Північно-Західного університету США, результати дослідження опубліковані в журналі Annals of Neurology.

Автор статті, доктор Ігор Коральник разом з колегами провів ретроспективний аналіз всіх пацієнтів з коронавірусом, які були госпіталізовані в Northwestern Medicinе, з метою визначити частоту і тип неврологічних ускладнень, а також реакцію на лікування.

З'ясувалося, що близько половини інфікованих мали неврологічні прояви COVID-19, які включають головні болі і запаморочення, а також труднощі з концентрацією уваги, зниження пильності, розлади смаку, судоми, інсульти і м'язові болі.

Неврологічну дисфункцію, на думку Коральника, може викликати ряд причин. Оскільки захворювання може вражати кілька органів, включаючи легені, нирки та серце, мозок може страждати від нестачі оксигенації і від порушень згортання крові, що може привести до ішемічним або геморагічним інсульту.

Більш того, вірус здатний викликати пряму інфекцію мозку і оболонки головного мозку, а реакція імунної системи може викликати ураження мозку і нервів.

"Про це важливо знати широкому загалу і лікарям, тому що інфекція SARS-CoV-2 може спочатку мати неврологічні симптоми, перш ніж виникнуть лихоманка, кашель або проблеми з диханням", – сказав Коральнік.

Спостереження за пацієнтами продовжиться, щоб визначити, чи є проблеми з нервовою системою постійними або це явище тимчасове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус вражає не тільки дихальні шляхи і легені, але може вдарити і по іншим органам, наприклад нирках і печінці.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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