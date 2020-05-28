Коронавірус може не залишатися на поверхні: вчені здивували дослідженням

Новий тип коронавірусу може виявитися не таким заразним, як вважалося раніше. Зокрема, вчені заявили про неможливість інфікуватися ним через забруднені поверхні.

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Такого висновку дійшли науковці з Імперського коледжу Лондона, взявши для свого дослідження мазки з лікарень під час піка пандемії. Стаття про результати експерименту опублікована на сервері medRxiv.

Зазначається, що вірус знайшли на 114 із 218 (52,3%) поверхнях і 14 із 31 (38,7%) повітряних проб. Однак його не змогли розмножити.

Також вчені стверджують, що рівень РНК вірусу на поверхнях у медзакладах був менший за мінімум, який можна культивувати за дві години після зібрання зразків.

"Неможливість культивування вірусу пояснюється низьким рівнем РНК або великим проміжком часу з моменту осідання патогена на поверхні, або відразу обома причинами", – кажуть дослідники.

За їхніми словами, якщо ці висновки підтвердяться, це означатиме, що вірус не настільки живучий на поверхнях, як передбачали до цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені американського Університету Орегону опублікували відео з комп'ютерною моделлю поширення коронавірусу у вагоні метро.